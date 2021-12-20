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Arabanın çarptığı köpek, ön tekerleğe sıkıştı

Arabanın çarptığı köpek, ön tekerleğe sıkıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe araba çarptı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe araba çarptı. Aracın tekerlekleri arasında sıkışan köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı. Aracın ön tekerleklerinin sökülmesi ile kurtulan köpek, tedavi için veterinere götürülürken, hayvana çarpan sürücü de olan biteni gözyaşları içerisinde izledi.

Konyaaltı ilçesi Çakırlar yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan bir köpeğe yoldan geçen araba çarptı. Çarpmanın etkisiyle köpek, aracın ön tekerine sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler köpeği, aracın ön tekerlerini sökerek çıkardı.

O sırada yaşanan olayın şokunu üzerinden atamayan 07 AIR 051 plakalı araç sürücüsü gözyaşları içerisinde itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 153 yerinde çözüm ekipleri durumu veteriner ekiplerine bildirdi. Belediye ekipleri ve vatandaşlar veteriner gelene kadar köpeğin başından ayrılmazken, dakikalarca köpeğe su veren ve başını okşayan ekipler köpeği yaşatmak için çabaladı. Bir süre sonra olay yerine gelen veteriner hekim köpeği tedavi için olay yerinden alarak götürdü. - ANTALYA

Arabanın çarptığı köpek, ön tekerleğe sıkıştı

Arabanın çarptığı köpek, ön tekerleğe sıkıştı

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