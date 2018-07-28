Annenin, Arabanın Arka Koltuğunda Unutuğu 3 Aylık Bebeği Öldü

Amerika'da işe giderken bebeğini gündüz bakım evine teslim etmeyi unutan anne, arabanın arka koltuğunda bıraktığı üç aylık erkek bebeği sıcaktan yaşamını kaybetti.

Aiden Miller isimli üç aylık bebeğini arabada unuttuğunu hatırlayan anne mahalli saatle öğleden sonra saat 04.30'da geri dönüp arabasına bakınca bebeğinin hayatını kaybettiğini gördü.

KALDIRILAN HASTANEDE BEBEĞİN ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Acil servisi arayan anneye bebeğin kaldırıldığı Babtist Floyd Hastanesinde çocuğunun öldüğü söylendi. Bebeğin babası Turner, karısının arabanın kapısı açtığı zaman duyduğu kokunun ne olduğunu anlamak için baktığında arka koltukta bebeğin ölmüş olduğunu gördüğünü söyledi.

BEBEĞİ GÜNDÜZ BAKIM EVİNE BIRAKMAYI UNUTTU

Karısından ayrı yaşayan baba Turner, karısının iki çocuğunu ayrı bakım evlerine bıraktığını söyledi. İki yaşındaki kızını gündüz bakımevine bırakan anne bebeğini 4 km metre ötedeki gündüz bakım evine bırakmayı unuttu. Bebek Aiden Miller, New Alabama'da Ekspres Care Medical Center'de park edilmiş arabanın içinde ölmüş olarak bulundu.

"BUNUN NASIL OLDUĞUNU HALA ANLAMIYORUM"

Baba Turner, "Bunun nasıl olduğunu hala anlamıyorum. Ama olmuş. Çocuğunu bu şekilde kaybeden bir ebeveynin hiçbir mazereti olamaz. Kalbim kırık tek tesellim diğer çocuğumun hayatta kalması. Acıkmadan ağlamazdı. Sesimi duyduğu zaman gülümserdi" dedi. New Albany Polisi çocuğun ölümünü soruşturmaya başladı. Çocuğun ölümüyle ilgili halen bir tutuklama olmadığı belirtildi.