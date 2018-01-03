ABD'li Baba, Oğlunu Öğretmeni ile Arabada Cinsel İlişkiye Girerken Bastı
ABD'li baba, ilişkisi olduğundan şüphelendiği oğlunu takip etti ve 13 yaşındaki çocuğu, 44 yaşındaki öğretmeni ile bir arabanın arka koltuğunda cinsel ilişkiye girerken yakaladı.
ABD'li baba, 13 yaşındaki oğlunun 44 yaşındaki öğretmeniyle bir arabanın arka koltuğunda cinsel ilişkiye girdiğini tespit etti. Çocuğun babası bir otoparkta park halinde duran araçta oğluyla öğretmeninin yakaladığını söyledi. Çocuğun telefonunda bulunan mesajlar, ikilinin uygun olmayan bir ilişkisi olduğunu doğruladı.
TELEFONDA MESAJLAR BULUNUNCA İTİRAF ETTTİ
Rachel Gonzales isimli öğretmen Oak Manor Bulvarının 5200 bloğundaki arabanın arkasında öğrencisi ile basıldıktan sonra polis harekete geçti. Bay City isimli lisede öğretmenlik yapan kadının, çocuğun babasının talebi doğrultusunda incelemeye tabi tutulduğu ve bulunan mesajların arkasından ilişkiyi itiraf ettiği öğrenildi.
KADIN TUTUKLANDI
Texas eyaletinde gerçekleşen olaya derhal el koyan Bölge Savcısı, kadını tutuklayarak Matagorda İlçe Hapishanesine gönderdi. Davanın ileriki günlerde görüleceği ifade edildi.
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Yahudi lerde bekara zina yokturCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bizim bi bayan ogretmenimiz vardi .erkeke benziyorduCevap Yaz Yayından Kaldır
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Öyle bir jeep im olsun 50 bin borcum olsun .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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öğretmen haberleri çok.niye böyleCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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matagorda ilce habishanesi benim gonul yuvamdir.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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güzel hoşCevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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yahudilerin adaleti süper seviyorum onları tapıyorum onların adaletineCevap Yaz 5 13 Yayından KaldırYAVUZ: sen de oraya git ki, israil toptan yok edilirken eksik kalma. Soyunuz kuruyacak biliyorsun değil mi?Yayından KaldırYALLAH İSRAİLE: o zaman defol git israil de yaşa4 1 Yayından Kaldır
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Deneysiz deney deney değildirCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Sırf yorumları okumak için açtım haberi ????Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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Ahh ulan böyle hocaya can kurbanCevap Yaz 19 13 Yayından Kaldır
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Yorumlarınız haberden daha kötü...Cevap Yaz 21 4 Yayından Kaldır
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Amerika Birlesik Devletleri nezaman avrupa birligine alindi ya hic haberim yokCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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BU şans bi bana gelmedi herhaldeCevap Yaz 18 11 Yayından KaldırKAAN: Adamsın :D4 4 Yayından Kaldır
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fıtese geçirmeyi ögretiyorCevap Yaz 15 9 Yayından Kaldır
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bütün edepsiz işler avrupada bunlarla bizim külturumüz bagdasmazCevap Yaz 10 16 Yayından Kaldır
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BİZ BURDA DİŞİ EŞEK BULAMAZKEN ELİN 13 YAŞINDASI İŞİ BİTİRİYORCevap Yaz 23 19 Yayından Kaldır
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13 yasindaymis hayat dersi veriyorduCevap Yaz 13 6 Yayından Kaldır
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bizim öğretmenlerimiz neden böyle değil :S :DCevap Yaz 17 34 Yayından KaldırNECO: Bayan , bayan la mı yani?1 1 Yayından KaldırGERCEK ORNEKLERINI GOREN ADAM: kardes haklisin bizdekiler boyle degil fakat olanlar var , bir ornek verecegim sene 97 lerde lise son siniftayken bir bayan ogretmenimiz vardi , manken gibide guzeldi , evinde ders aliyordum bakirkoy''de birgun gittim cumartesi oglenden sonraydi , bizim okuldan ogrenci bir kizi , ogretmenin evinde yatak otasindan pijamalarla cikarken gordum , selam verdi , gitti , ogretmenimde dedi biz iyi arkadasiz vs dun gece gec oldugu icin yanimda yatti dedi , bu ogretmen benim halaoglu ile iliski yasadi bide5 7 Yayından Kaldır
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hemen yanlış anladınız belki öğretmeni ders veriyorduCevap Yaz 14 10 Yayından Kaldır
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Ben Amerika ya ortaokulu okumaya gidiyorum. Müsaadenizle.Cevap Yaz 26 15 Yayından Kaldır