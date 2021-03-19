Arabanın altında kaldı, ölümden kıl payı kurtuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Arabanın altında kaldı, ölümden kıl payı kurtuldu

19.03.2021 00:35 | Son Güncelleme: 19.03.2021 01:01

İzmir Bayraklı'da oyun oynarken aniden caddeye fırlayan 8 yaşındaki Suriyeli çocuk, seyir halindeki arabanın altında kaldı.

İzmir Bayraklı'da oyun oynarken aniden caddeye fırlayan 8 yaşındaki Suriyeli çocuk, seyir halindeki arabanın altında kaldı. Çevredekilerin yardımıyla arabanın altından çıkarılan küçük çocuk tedavisinin ardından taburcu olurken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 16 Mart günü İzmir'in Bayraklı ilçesi Alpaslan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuzeninin pateni ile sokakta oyun oynayan Suriyeli 8 yaşındaki İbrahim Süleyman aniden caddeye fırladı. Küçük çocuk, bu sırada İ.N. idaresindeki otomobilin altında kaldı. İ.N. ani frenle otomobilini durdururken, İbrahim'in yardımına sürücü ve çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan İbrahim, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan İbrahim, taburcu olarak evine getirildi. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Sürücü İ.N. de ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"İyiyim ama bacağım acıyor"

Bacağında kırık olduğu için bacağı alçıya alınan ve yüzünde şişlik ve morluklar olduğu gözlemlenen İbrahim, "Paten kayıyordum. Bir kız beni itti, yola fırladım. Arabanın altında kaldım. Şimdi iyiyim ama bacağım acıyor" dedi. - İZMİR

Arabanın altında kaldı, ölümden kıl payı kurtuldu
Arabanın altında kaldı, ölümden kıl payı kurtuldu
Arabanın altında kaldı, ölümden kıl payı kurtuldu
Arabanın altında kaldı, ölümden kıl payı kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEREN ATMACA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Ayşegül Çınar Pelin Öztekin
Spor Ali Koç Cenk Tosun Caner Erkin Ünal Karaman Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Arabanın altında kaldı, ölümden kıl payı kurtuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 01:05:13. #1.16#
title