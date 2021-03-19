Arabanın altında kaldı, ölümden kıl payı kurtuldu

İzmir Bayraklı'da oyun oynarken aniden caddeye fırlayan 8 yaşındaki Suriyeli çocuk, seyir halindeki arabanın altında kaldı. Çevredekilerin yardımıyla arabanın altından çıkarılan küçük çocuk tedavisinin ardından taburcu olurken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 16 Mart günü İzmir'in Bayraklı ilçesi Alpaslan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuzeninin pateni ile sokakta oyun oynayan Suriyeli 8 yaşındaki İbrahim Süleyman aniden caddeye fırladı. Küçük çocuk, bu sırada İ.N. idaresindeki otomobilin altında kaldı. İ.N. ani frenle otomobilini durdururken, İbrahim'in yardımına sürücü ve çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan İbrahim, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan İbrahim, taburcu olarak evine getirildi. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Sürücü İ.N. de ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"İyiyim ama bacağım acıyor"

Bacağında kırık olduğu için bacağı alçıya alınan ve yüzünde şişlik ve morluklar olduğu gözlemlenen İbrahim, "Paten kayıyordum. Bir kız beni itti, yola fırladım. Arabanın altında kaldım. Şimdi iyiyim ama bacağım acıyor" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEREN ATMACA