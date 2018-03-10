O Anlar Kamerada! Araba Önce Yola Fırlayan Çocuğa Sonra da Annesine Çarptı

Çin'de oğlunu gelen arabanın altına girmekten kurtarmaya çalışan anneye araba çarptı. Anne çarpmanın etkisi ile havaya uçup yere çakılırken arabanın üzerinden geçtiği çocuk yara almadan kurtuldu.

ÇOCUĞU YOLA FIRLAYINCA ANNE KURTARMAK İSTEDİ

Çin'de bir kadın elini bıraktığı çocuğunun birden bire yola fırladığını gördü. Peşinden koşup çocuğunu kurtarmak isteyen anneye araba çarptı.

ARABA ANNEYE ÇARPIP ÇOCUĞUN ÜZERİNDEN GEÇTİ

Arabanın üzerinden geçtiği çocuk yaralanmadı. Kazadan sonra anne ve oğlunu hastaneye kaldırıldı.

ÇOCUK YARA ALMADAN KURTULDU

Çocuk yara almamasına rağmen bir gece gözlem altında tutuldu. Anne izse kazayı ayağında oluşan hafif yaralar ile atlattı.

SÜRÜCÜ, ÇOCUĞU FARK ETMEDİĞİNİ BELİRTTİ

İsmi Wu olarak açıklanan araç sürücüsü ifadesinde çocuğu fark etmediğini bundan dolayı çocuğu gördüğü anda frene basmak için çok geç olduğunu söyledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken şoföre herhangi bir ceza verilip verilmediği belirtilmedi.