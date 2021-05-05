Arabanın altına eğilince yakalandı! Hazırladığı uyuşturucu düzeneği polisi bile şaşırttı
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Arabanın altına eğilince yakalandı! Hazırladığı uyuşturucu düzeneği polisi bile şaşırttı

Arabanın altına eğilince yakalandı! Hazırladığı uyuşturucu düzeneği polisi bile şaşırttı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de devriye gezen ekiplerin dikkati, bir aracın altındaki uyuşturucu maddenin ele geçirilmesini sağladı. Konak ilçesinde aracın altına eğilmiş şahsı gören polisler, yaptıkları inceleme sonunda otomobilin altında, özel mıktanıs düzeneğiyle gizlenmiş ve içerisinde 61 gram metamfetamin bulunan kalemlik ele geçirdi. Düzeneği inceleyen polis ekiplerinin de şaşkınlıklarını gizleyemediği öğrenildi.

Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağı devam ederken, polis ekipleri de yurdun dört bir yanında denetimlerine devam ediyor.

Polis denetimleri sırasında meydana gelen ilginç olaylardan biri de İzmir'in Konak ilçesinde yaşandı.

Alınan bilgilere göre 28 Nisan Çarşamba günü saat 23.30 sularında, Hatay semtindeki 280'inci sokak üzerinde aracının altına eğilen şahıs, devriye gezen polis ekiplerinin dikkatini çekti.

ÖZEL DÜZENEK HAZIRLAMIŞ

Durumdan şüphelenen ekipler, Kaan K.'nin yanına gidip, eğildiği noktaya baktı. Polis ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda, otomobilin alt kısmında, özel bir mıknatıs düzeneğiyle gizlenmiş kalemliğe rastladı.

Arabanın altına eğilince yakalandı! Hazırladığı uyuşturucu düzeneği polisi bile şaşırttı

GÖZALTINA ALINDI

Uyuşturucunun gizlenme yöntemine şaşıran ekipler kalemliği açtıklarında ise, içinden 61 gram metamfetamin ile araç anahtarı görünümlü hassas terazi çıktı. Ele geçirilen malzemeler ile uyuşturucuya el konulurken, Kaan K. gözaltına alındı. Şüpheli mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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