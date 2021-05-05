Arabanın altına eğilince yakalandı! Hazırladığı uyuşturucu düzeneği polisi bile şaşırttı

İzmir'de devriye gezen ekiplerin dikkati, bir aracın altındaki uyuşturucu maddenin ele geçirilmesini sağladı. Konak ilçesinde aracın altına eğilmiş şahsı gören polisler, yaptıkları inceleme sonunda otomobilin altında, özel mıktanıs düzeneğiyle gizlenmiş ve içerisinde 61 gram metamfetamin bulunan kalemlik ele geçirdi. Düzeneği inceleyen polis ekiplerinin de şaşkınlıklarını gizleyemediği öğrenildi.