Araban Ziraat Odası ile Araban MYO arasında toprak analiz protokolü imzalandı
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Araban Ziraat Odası ile Araban MYO arasında toprak analiz protokolü imzalandı

25.02.2021 14:17 | Son Güncelleme: 25.02.2021 14:20
Araban Ziraat Odası ile Araban MYO arasında toprak analiz protokolü imzalandı

Araban Ziraat Odası ile Gaziantep Üniversitesi Araban Meslek Yüksekokulu (MYO) arasında toprak analiz protokolü imzalandı.

Araban Ziraat Odası ile Gaziantep Üniversitesi Araban Meslek Yüksekokulu (MYO) arasında toprak analiz protokolü imzalandı.

Araban Ziraat Odası Başkanlığınca Toprak Analizini Yap, Toprağını Koru Kampanyası başlatıldı.

Kampanya kapsamında Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun ile Araban MYO Müdürü Prof. Dr. Muhittin Doğan arasında toprak analizi protokolü yapıldı.

Protokol ile Araban Ziraat Odası Tarımsal Yayım ve Danışmanlık biriminin kontrolünde Araban MYO'ya toprak analizi yaptırmak üzere yönlendirilen çiftçilere toprak analiz ücretinden yüzde 25 oranında indirim yapılacak.

Çiftçilerin üretim maliyetlerinin düşürülmesinin yanı sıra bölge topraklarının bilinçsiz gübreleme ile çoraklaşmasının önlenmesi ve çiftçilerin toprak analizinin önemini kavraması hedeflendi.

Prof. Dr. Muhittin Doğan, Araban'ın verimli topraklarının korunması, daha kaliteli ve yüksek rekolteli ürün için kendisine düşen ne görev varsa yapmaya her zaman hazır olduğunu belirtti.

Altun ise Doğan'a üreticiler adına teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama

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