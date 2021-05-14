Araban Ziraat Odası Başkanı Altun tarım işçilerini ziyaret etti

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla ilçedeki mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla ilçedeki mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti.

Araban Ovası'ndaki tarlalarda çalışan tarım işçilerini ziyaret ederek, bayramlarını ve Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlayan Altun, Ziraat Odası olarak tüm Arabanlı çiftçilerin emeklerinin karşılığını almaları için çalıştıklarını söyledi.

Altun, ülkenin, bölgenin ve ilçenin ekonomisinde ve kalkınmasında önemli rolü olan tüm Arabanlı çiftçilere bereketli bir hasat mevsimi temennisinde bulundu.

Çiftçiler de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama