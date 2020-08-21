Araban ve Yavuzeli belediye başkanlarından, Adalet Bakanı Gül'ü ziyaret etti Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru ve Yavuzeli Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu'nun makamında kabul etti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru ve Yavuzeli Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu'nun makamında kabul etti.

Doğru, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılmak için gittikleri Ankara'da Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü makamında ziyaret ettiklerini belirtti.

Ziyarette ilçelere yapılacak olan yatırımlarla ilgili istişarede bulunduklarını aktaran Doğru, daha sonra sonunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan'ı da makamında ziyaret ettiklerini ve ilçeler için faydalı görüşmeler yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: AA