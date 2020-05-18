Araban Türk bayraklarıyla süslendi Gaziantep'in Araban ilçesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Türk bayrakları ve Atatürk portreleriyle dotalıdı.

Gaziantep'in Araban ilçesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Türk bayrakları ve Atatürk portreleriyle dotalıdı.

Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru'nun talimatı ile ekipler tarafından ilçenin en işlek cadde, sokak ve keydanları, ay yıldızlı bayrak ve Atatürk portreleri ile süslendi. Koronavirüs nedeniyle 19 Mayıs'ı meydanlarda kutlayamayacak olan Arabanlılar ise bu çoşkuyu evlerinde yaşayacak.

Doğru'dan 19 Mayıs çağrısı

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, tüm vatandaşlara 19 Mayıs çoşkusunu birlikte yaşayabilmek için çağrıda bulunarak, "Koronavirüs salgını nedeniyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı meydanlarda kutlayamayacak olan Arabanlı, bayram coşkusunu evlerinde yaşamaya hazırlanırken, Araban Belediyesi olarak da ilçemizin işlek noktalarını cadde ve sokaklarımızı Türk Bayraklarıyla süsledi. Araban, ay yıldızlı al bayraklarımızla adeta gelincik tarlasına dönüştürdük. Arabanlı hemşehrilerimizi 19 Mayıs coşkusunu evlerin balkonlarından birlikte paylaşmaya davet eden Belediye Başkanı Hasan Doğru,"Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı buruk kutluyoruz. Ama belediye olarak, belediye hizmet binamız ile ilçemizdeki işlek noktalarımızı, caddelerimizi ve sokaklarımızı ay yıldızlı Türk bayraklarımız ve Mustafa Kemal Atatürk'ün portreleriyle süsleyerek vatandaşlarımıza bayram havası yaşatmaya çalıştık. Evlerinde kalan değerli Arabanlı hemşehrilerimizi de akşam evlerinin balkonlarına davet ediyorum. Hep birlikte evimizde ve balkonlarımızda bu coşkuyu yeşayalım" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA