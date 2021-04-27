Araban sarımsağının tescili için AB'ye başvuru
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Araban sarımsağının tescili için AB'ye başvuru

Araban sarımsağının tescili için AB'ye başvuru
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep'in coğrafi işaretli Araban sarımsağının Avrupa Birliği'nde de tescillenmesi için başvuruda bulundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep'in coğrafi işaretli Araban sarımsağının Avrupa Birliği'nde de tescillenmesi için başvuruda bulundu.

Gastronomi kenti Gaziantep'te mutfağın önemli lezzetlerinden Araban sarımsağının Araban Kaymakamlığının girişimleriyle Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret almasının ardından, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Araban Ziraat Odasının girişimleri ile Avrupa Birliği'nde de tescillenmesi için başvuruda bulunuldu. Avrupa Komisyonunda yapılacak inceleme, ilan ve tescillenme süreçlerinin sonunda Gazi şehrin mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan ve Türkiye'nin sarımsak ihtiyacının 4'te 1'ini karşılayan Araban sarımsağının Gaziantep lezzeti olduğu Avrupa'da ad tescillenmiş olacak.

43 coğrafi işaretli ürün ile Türkiye'de en fazla coğrafi işarete sahip il konumunda olan Gaziantep, 2013 yılında Antep baklavasının Avrupa Komisyonunda tescilinin ardından Araban sarımsağı ile birlikte menengiç kahvesi, Antep lahmacunu ve Antep fıstığının tescili için Avrupa Komisyonunda yürütülen çalışmalar sürüyor.

Gaziantep mutfağına ait yemeklerin özel lezzet kaynaklarından biri sayılan Araban sarımsağı, diğer sarımsaklara kıyasla daha fazla aromatik bileşene sahip olmasının yanı sıra diş ve kabuk yapısıyla farklılığını belirginleştiriyor. - GAZİANTEP

Araban sarımsağının tescili için AB'ye başvuru

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cinayet 4 yıl sonra aydınlandı! 5 yaşındaki kızı yengesi boğarak öldürmüş
Cinayet 4 yıl sonra aydınlandı! 5 yaşındaki kızı yengesi boğarak öldürmüş
Hamile kadın aynı anda korona virüse ve domuz gribine yakalandı
Hamile kadın aynı anda korona virüse ve domuz gribine yakalandı
Duygu Delen'in raporu tamamlandı: Balkondan düşüşü kaza değil
Duygu Delen'in raporu tamamlandı: Balkondan düşüşü kaza değil
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Muş Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Şeyma Subaşı Uraz Kaygılaroğlu
Spor Yılmaz Vural Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Mete Kalkavan Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Araban sarımsağının tescili için AB'ye başvuru - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 15:32:16. #1.14#

title