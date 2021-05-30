Araban sarımsağında hasat sürüyor

Türkiye'nin sarımsak ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unun karşılandığı Gaziantep'in Araban ilçesinde hasat devam ediliyor.

Türkiye'nin sarımsak ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unun karşılandığı Gaziantep'in Araban ilçesinde hasat devam ediliyor.

Araban Ovası'nın verimli topraklarında yetişen Araban sarımsağı, hasat edildiği tarlalardan tırlara yüklenerek ülkenin dört bir yanına gönderiliyor.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, gazetecilere, dönüm başına yaklaşık 2 ton verim alınan sarmısağın tarla fiyatının 8 lira olduğunu belirterek, "Hasadın ilk günlerinde bu fiyata alıcı bulan Araban sarımsağının fiyatı önümüzdeki günlerde artacağına inanıyorum. Çiftçilerimize hayırlı bol bereketli bir sene diliyorum. Bu sene sarımsağımız geçen seneye göre daha kaliteli. Çünkü iklim elverişli geçti. Sarımsakta sıcağı sever." diye konuştu.

Köklüce Mahallesi sarımsak üreticilerinden çiftçi Mehmet Delioğlu ise 300 dönüm alanda kuru sarımsak hasadına devam ettiklerini belirterk, "Şifa kaynağı Araban sarımsağının kuru hasadını sürdürüyoruz. Araban Ovası'na gelen sarımsak tüccarlar, kuru Araban sarımsağını tırlara yükleyerek Türkiye'nin her bölgesine gönderiliyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama