Araban sarımsağı'nda ekim alanı katlandı

Tescilli Araban sarımsağının ekim alanları Gaziantep'teki Araban ovasında ikiye katlandı.

???????Araban ilçesi Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, AA muhabirine, bu yıl gerçekleşen yağışlar ve kar nedeniyle üreticinin mutlu olduğunu dile getirdi.

Ekim alanı yüzde 100 oranında artan Araban sarımsağı üreticisinin yüksek rekolte beklentisiyle üreticisinin yüzünü güldüreceğini anlatan Altun, "Geçen yıl Araban Ovası'nda yaklaşık 15 bin dönüm alanda ekimi yapılan Araban sarımsağına yurt genelinde yoğun talep oluşması sebebiyle bu yıl 30 bin dönüm alanda ekim gerçekleştirildi. Kalitesi, lezzeti ve aromasıyla ünü ülke sınırlarını aşan Araban sarımsağı, her geçen gün daha fazla talep görüyor. Araban olarak Türkiye'nin sarımsak ihtiyacının yüzde 25'ini Araban Ovası'ndan karşılıyoruz." dedi.

Araban'daki kar yağışıyla beraber sarımsağın hızla geliştiğini ve yeşil olarak hasat edilebilir hale geldiğini aktaran Altun, şöyle konuştu:

"Allah'ın izniyle iki ay sonra yeşil firiklik dediğimiz Araban sarımsağının sofralık hasadına başlayıp tüm Türkiye'nin hallerindeki komisyonculara göndereceğiz. Araban sarımsağı iki ay sonra diş bağlar. Şu anda sofrada yenilebilir kıvama geldi. Sarımsak, doğal antibiyotiktir. Bu mevsimde Türkiye'nin hiçbir bölgesinde yetişen sarımsak yoktur. Türkiye genelinde en erken yetişen sarımsak sadece Araban sarımsağıdır. Ayrıca bu yıl beklentimiz daha yüksek. Çünkü bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda sarımsağımız tescillendi. Artık markalaşarak yolumuza devam etmek istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama