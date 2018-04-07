Araban Polisi Uyuşturucu Madde Yakaladı

Gaziantep'in Araban ilçesinde, İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları araçtaki 3 kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Araban İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, bir süredir uyuşturucu tacirlerine yönelik sürdürdüğü çalışmalar sonucunda, ilçe merkezinde şüphe üzerine bir araç durdurdu. durdurulan K.T. yönetimindeki 02 DE 421 plakalı otomobilin içerisinde bulunan M.E. ile E.A. üzerinde yapılan aramada, 8 gram Bonzai ve 3 gram Ateş Buz ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan 1 adet araç farı ampulü ele geçirdi.

Üzerlerinde uyuşturucu madde yakalanan şahıslar K.T. ile M.E. ve E.A. polis tarafından gözaltına alındı. - GAZİANTEP