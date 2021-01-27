Araban Ovasında makarnalık sert buğday üretimi
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Araban Ovasında makarnalık sert buğday üretimi

27.01.2021 10:29 | Son Güncelleme: 27.01.2021 10:32
Araban Ovasında makarnalık sert buğday üretimi

Araban Ovası'nda yetiştirilen makarnalık sert buğday, bölge ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

Araban Ovası'nda yetiştirilen makarnalık sert buğday, bölge ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, AA muhabirine, Güneydoğu'nun tahıl ambarı olarak bilinen Araban Ovası'nın verimli topraklarında yetişen ve her yıl hasat döneminde binlerce ton verim veren makarnalık sert buğdayın kent ekonomisine önemine işaret etti.

Değişik firmalar tarafından ilgi gören ürüne, İtalya olmak üzere birçok Avrupa ülkesine de ihraç edildiğini anlatan Altun, "Araban'ın makarnalık sert buğdayı dünyanın en iyi buğdaylarının arasındadır. Bu yıl Araban Ovası'nda 130 bin dönüm civarında makarnalık sert buğday ekimi yapıldı. Üreticilerimiz, bu sene dönüm başına 800 ila 900 kilogram arasında verim bekliyor." diye konuştu.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama

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