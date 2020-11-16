Araban ovasında makarnalık sert buğday ekimine başlandı

Gastronomi kenti Gaziantep'in Araban ilçesinde çiftçiler, Türkiye'nin ve dünyanın en kaliteli makarnalık sert buğdayının 120 bin dönümlük alanda ekimine başladı.

Gastronomi kenti Gaziantep'in Araban ilçesinde çiftçiler, Türkiye'nin ve dünyanın en kaliteli makarnalık sert buğdayının 120 bin dönümlük alanda ekimine başladı.

Makarnalık sert buğday tohumlarının toprakla buluştuğu Güneydoğu'nun tahıl ambarı olan Araban Ovası'nda incelemelerde bulunan Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, makarnalık sert buğdayının ekim işlemleri hakkında bilgi verdi.

Ünlü İtalyan makarnalarının sert buğdayla yapıldığını ifade eden Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, "Türkiye'nin ve dünyanın en kaliteli makarnalık sert buğdayını yetiştiren Arabanlı çiftçilerimiz, makarnalık sert buğdayın ekimini yapmak için planladıkları araziyi pamuk, buğday, arpa, mısır ve nohut hasadının ardından üç defa sürdükten sonra toprağı dinlenmeye bırakıyorlar. Bu yöntemle daha kaliteli ve verimli ürün elde ediyorlar. Araban Ovası'nda yetiştirilen makarnalık sert buğday ile dünya ülkeleri arasında ün yapmış olan İtalya'nın ünlü makarnasının ve Arap dünyasının tutkusu firiği sert buğday ile yapılıyor" dedi.

120 bin dönüme sert buğday ekildi

120 bin dönümlük alan üzerine sert buğday ekiminin yapıldığını ve yüksek rekolte ile ülke ekonomisine katkı sağlamayı istediklerini belirten Altun, "Araban Ovası'nda her yıl Ekim ayının başlarında ekimine başlanan dünyaca ünlü makarnalık sert buğdayın, bu yıl sonbahar yağışlarının geçmiş yıllara göre geç gerçekleşmesi nedeniyle bir ay geç başladı. Kasım ayının ilk günlerinde başlayan sert buğdayın ekimi yapılarak toprakla buluşması Kasın ayının 20'sine kadar devam eder. Makarnalık sert buğdayın ekimi sırasında bilinçli üretim yapan Arabanlı tecrübeli çiftçilerimiz ilk önce makarnalık sert buğday tohumunu traktörlerin arkasında takılan hububat mibzer'i ve fırfırı aletinin deposuna doldurulan tohumluk sert buğdaylar serpiştirerek ekim işlemini tamamlıyor. Ekim işleminin tamamlanmasından sonra çiftçilerimiz Allah'ın rahmetini bekleniyor. Kış mevsiminde yağmur yağışları boyunca sulama yapmıyor. Yağmur'un yağmadığı, kış mevsiminin kurak geçtiği zamanlarda ise daha önceden sondaj yolu ile yerin yüzlerce metre altında elektrik gücü ile yeryüzüne çıkartılan su ile sulayarak sert buğdayın çimlenmesini sağlıyoruz. Araban Ovası'nın verimli toprağında yetişen ve dünya genelinde ün yapmış makarnalık sert buğday yetiştiren çiftçilerimiz hasat döneminde dönüm başına 600 kilogram ve üzeri verim alıyor. Arabanlı tecrübeli çiftçilerimiz kaliteli ürün ve yüksek rekolte verim alarak Türkiye, bölge ve ilçe ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Bu yıl Araban Ovası'nda yaklaşık 120 bin dönüm civarında alanda Allah'ın izniyle makarnalık sert buğday ekimine başlandı" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı