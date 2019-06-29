Araban Ovası'nda zararlılara karşı mücadele

Araban Ziraat Odası Başkanlığı ile Araban İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada, pamuk üretimini olumsuz etkileyen "yeşil ve dikenli kurt" gibi zararlılara karşı önleyici tedbirler arttırıldı.

Araban Ziraat Odası Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, ziraat mühendislerinin Araban Ovası'nda "yeşil ve dikenli kurt" çıkış dönemi ve popülasyon yoğunluğunu tespit etmek amacıyla 40 bin dönüm civarındaki pamuk ekili alanda, çeşitli noktalarda tuzak kurduğu belirtildi.

Arazideki tüm zararlıları yok etmek istemedikleri için bu yönteme yöneldiği aktarılan açıklamada, uygulamayla ilaçlı mücadelenin önüne geçileceği, zirai ilaç kullanarak tüm böcekleri yok etmektense, yararlı böcekleri tespit edip, bunlara yönelik mücadele yapılabileceği kaydedildi.

Açıklamada, ölçümlerde alınacak sonuçlara göre, tarım danışmanları ve çiftçilerin uyarılacağı, ilaçlamanın gereği konusunda bilgilendirme yapılacağı da kaydedildi.

Kaynak: AA