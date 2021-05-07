Araban Ovası'nda yağmur sevinci
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Araban Ovası'nda yağmur sevinci

Araban Ovası'nda yağmur sevinci
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Güneydoğu'nun tahıl ambarı olarak bilinen Araban Ovası'nda dün akşam yağan yağmur, üreticiyi sevindirdi.

Güneydoğu'nun tahıl ambarı olarak bilinen Araban Ovası'nda dün akşam yağan yağmur, üreticiyi sevindirdi.

Ramazan ayı ve sbıcak yaz günleri nedeniyle kuraklık endişesi yaşayan çiftçinin yüzü akşam yağan yağmur ile güldü. Hububat, sarımsak ve antef fıstığı üreticisinin günlerder beklediği yağmur, bir saat boyunca ilçe merkezinde ve kırsalında etkili oldu. Bir süredir yağmuru beklediklerini anlatan Ziyaret Mahallesi çiftçilerinden Sıttık Turan, "Araban Ovası'na yağan sağanak yağmurun kuru tarım yapan çiftçiler için büyük umut olduğunu, yağan yağmurun yüzümüzü güldürdü. İnşallah yağmurun devamı gelir. Bu yağmur suya susamış toprağa iyi geldi" dedi.

Araban Ovası'nın özellikle kuru ve susuz tarım yapılan bölgelerindeki arazilerin sahibinin yüzünü güldüren yağmur, ilçe merkezindeki park ve bahçelerdeki bitki ile ağaçların da bir süreliğine su ihtiyacını karşılamış oldu.

İlçedeki vatandaşlar ve araç sürücülerine zor anlar yaşatan yağmurun Recep Tayyip Erdoğan Parkı içerisindeki süs bitkisi ve ağaçlarla buluşma anı isekartpostallık manzaralara neden oldu. - GAZİANTEP

Araban Ovası'nda yağmur sevinci
Araban Ovası'nda yağmur sevinci

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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