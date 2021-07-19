Araban Kaymakamlığından çocuklara bayramlık kıyafet
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Araban Kaymakamlığından çocuklara bayramlık kıyafet

Araban Kaymakamlığından çocuklara bayramlık kıyafet
Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama - Haberler | Güncel

Gaziantep'te Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla 370 çocuğa kıyafet ve ayakkabı hediye edildi.

Gaziantep'te Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla 370 çocuğa kıyafet ve ayakkabı hediye edildi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Orhan Behcet, gazetecilere yaptığı açıklamada, her bayram bu yardımları sürdürdüklerini söyledi.

İlçe merkezi ve kırsalında yaşayan yetim, öksüz, engelli ve ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarına bayramlık kıyafet ve ayakkabı hediye ettiklerini belirten Behcet, "Çocuklarımızın bayram sevincinin yarım kalmaması için müdürlüğümüzce devam ettirdiğimiz çalışmamız kapsamında 370 yetim, öksüz, engelli ve ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarının bayramlık ihtiyaçları karşılandı. Çocuklarımızın bayramlık kıyafetlerini bayram öncesi evlerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama

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