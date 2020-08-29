Araban Kaymakamlığı yetim ve öksüzlerin yüzünü güldürdü
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Araban Kaymakamlığı yetim ve öksüzlerin yüzünü güldürdü

Araban Kaymakamlığı 14 yetim ve öksüz çocuğa çocuk odası takımı ve bilgisayar hediye etti.

Araban Kaymakamlığı yetim ve öksüzlerin yüzünü güldürdü
29.08.2020 11:18 | Son Güncelleme: 29.08.2020 11:21

Araban Kaymakamlığı 14 yetim ve öksüz çocuğa çocuk odası takımı ve bilgisayar hediye etti.

Araban Kaymakamlığı, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri tarafından oluşturulan "Bizim İçin Değerlisiniz" projesi kapsamında yetim ve öksüz çocuklara yönelik çalışmalara devam ediyor. Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından desteklenen proje kapsamında ilçe merkezi ve kırsalında yaşayan 14 yetim ve öksüz çocuğa Araban ilçe Kaymakamı Abdulhamit Mutlu tarafından çocuk odası takımı kurulup, bilgisayar hediye edildi.

Projenin genel tanıtımını yapan Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, "Bu projenin amacı toplumsal değerler çerçevesinde dezavantajlı grupları güçlendiren sosyal hizmetler sunmaktır. Toplumda yetersiz yaşam koşulları içinde yaşayan demografik değişkenlere bağlı olarak, farklı nicelik ve nitelik gösteren fizyolojik, psikolojik, sosyal, sağlık, ekonomik, siyasal ve kültürel açılardan çağdaş yaşam kurallarına ulaşmak için hizmete gereksinim duyan sosyal gruplara gerekli sosyal yardımı sağlamaktır. Daha önce 'Bizim İçin Değerlisiniz' projesinin birinci ayağında 42 engelli vatandaşımıza tekerlekli sandalye dağıtımı yapılmıştı. Projenin ikinci ayağında ise Araban Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünden Sosyo-Ekonomik Destek Hizmetinden yararlanan 16 dezavantajlı ailelerimizin yetim ve öksüz olan çocuklara çocuk odası takımı ve bilgisayar hediye edildi. Daha sonra projenin üçüncü ayağında 30 bedensel engelli vatandaşımız için 30 adet hastane yatağı hediye edildi. Daha sonra proje kapsamında ilçe merkezi ve kırsal mahallelerinde yaşayan yetim ve öksüz çocuk için çocuk odası ve bilgisayar hediye etmeye başladık. "Bizim İçin Değerlisiniz" Projesi kapsamında etkinliklerimiz hız kesmeden devam etmektedir" dedi.

14 yetim ve öksüz çocuğa da proje kapsamında hediyeler verdiklerini ifade eden Mutlu, "Toplamda 40 çocuk odası ve bilgisayar hediye edilmiş olup, proje kapsamında Araban ilçesinde bütün yetim ve öksüz çocuklarımızı çocuk odası ve bilgisayar sahip edene kadar bu projeye devam edeceğiz. Ayrıca bu çocuk odalarına kaymakamlığımız koordinesini yürüttüğü 'Bir Ev Bir Hayat' projesi kapsamında laminat parke, boyama, asma tavan, avize gibi birçok tadilat da bu proje kapsamasında yapıldı. Yetim ve öksüz çocuklarımız için kurulan çocuk odalarının süslemeleri 'İyilik ve Merhamet Kulübü' bünyesinde daha önce temin edilen çeşitli oyuncaklar ve kitap seti hediye edildi. 3'üncü proje hedef kitlesi dezavantajlı gruplar olarak da adlandırılan özel olarak korunması gereken gruplar arasında çocuklar, kadınlar, tek ebeveynli aileler ve yoksullar bu proje içerisinde gözetilerek desteklenmektedir" diye konuştu.

Yetim ve öksüz çocukların odalarının açılışlarına Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu'ya Kaymakam Mutlu'nun eşi Nesrin Mutlu, Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, Araban ilçesi Cumhuriyet Savcısı Selin Ayaz Uçar, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi İbrahim Çobanoğlu, Araban ilçesi SHM Müdürü Murat Tilki ve Araban ilçesi SYDV Müdürü Orhan Behcet eşlik etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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