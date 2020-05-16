Araban Kaymakamlığı engelli vatandaşlara hasta yatağı hediye etti Araban Kaymakamlığı 30 engelli vatandaşa hasta yatağı hediye etti.

Araban Kaymakamlığı 30 engelli vatandaşa hasta yatağı hediye etti.

İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hazırlanan "Bizim İçin Değerlisiniz" projesi kapsamında 30 bedensel engelli yatalak kişiye hasta yatağı hediye edildi.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, yaptığı açıklamada, projenin amacının dezavantajlı grupları desteklemek olduğunu söyledi.

Buna benzer projeleri hataya geçirmek için çalışmalar yürüttüklerini belirten Mutlu, "Bizler tüm imkanlarımızla ilçe halkımızın yanındayız. Evinde olan yaşlı ve yatalak hastalarımız rahat dinlensinler diye onara 30 hasta yatağı hediye ettik. Onlarla kısa sohbet ettik taleplerini dinledik." dedi.

Kaynak: AA