Araban Kaymakamından yardım kampanyası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Araban Kaymakamından yardım kampanyası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Araban Kaymakamından yardım kampanyası

Araban Kaymakamlığı bir çocuğun kol protezi ve bir gencin göz tedavisi için yardım kampanyası başlattı.

Bankada Türk Lirası olanlara güzel haber! Stopajdaki indirim 2 ay daha uzatıldı
Bankada Türk Lirası olanlara güzel haber! Stopajdaki indirim 2 ay daha uzatıldı

Araban Kaymakamlığı bir çocuğun kol protezi ve bir gencin göz tedavisi için yardım kampanyası başlattı.

Araban Kaymakamlığı, ilçede yaşayan 12 yaşındaki bir çocuğun kol protezi ve 31 yaşındaki bir gencin göz tedavisi için yardım kampanyası başlattı.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, kaymakamlığa ait sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla 12 yaşındaki bir kız çocuğuna kol protezi ve 31 yaşındaki bir gencin göz tedavisi için yardım kampanyası başlattığını duyurdu.

"Şimdi iyilik zamanı"

Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, başlattığı yardım kampanyasına katılması için herkesi davet ederek, "Değerli vatandaşlarımız; 12 yaşında ki bir çocuğumuzun ve 31 yaşında ki bir gencimizin hayalleri ve sağlığı için sizlerin kardeşliğini bekliyoruz. Bir gözünüzü kapatarak ve bir kolunuzu kullanmayarak bir kaç dakika bekleyin ve bu kardeşlerimizle empati kurun. Beğeni, paylaşım beklemiyoruz. 32 bin 731 nüfusa sahibiz 170 Bin TL tedavi ücreti için kişi başı 5 TL vererek bu kardeşlerimizin hayatını değiştirebilirsiniz. Haydi Türkiye, Haydi Araban 2 insan 2 hayata dokunmak için şimdi iyilik zamanı" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Özlem Zengin Süleyman Soylu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Cem Adrian Hülya Avşar Bahar Candan
Spor Can Bartu Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Araban Kaymakamından yardım kampanyası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 18:19:04. #1.15#
title