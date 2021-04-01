Araban Kaymakamından yardım kampanyası

Araban Kaymakamlığı bir çocuğun kol protezi ve bir gencin göz tedavisi için yardım kampanyası başlattı.

Araban Kaymakamlığı bir çocuğun kol protezi ve bir gencin göz tedavisi için yardım kampanyası başlattı.

Araban Kaymakamlığı, ilçede yaşayan 12 yaşındaki bir çocuğun kol protezi ve 31 yaşındaki bir gencin göz tedavisi için yardım kampanyası başlattı.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, kaymakamlığa ait sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla 12 yaşındaki bir kız çocuğuna kol protezi ve 31 yaşındaki bir gencin göz tedavisi için yardım kampanyası başlattığını duyurdu.

"Şimdi iyilik zamanı"

Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, başlattığı yardım kampanyasına katılması için herkesi davet ederek, "Değerli vatandaşlarımız; 12 yaşında ki bir çocuğumuzun ve 31 yaşında ki bir gencimizin hayalleri ve sağlığı için sizlerin kardeşliğini bekliyoruz. Bir gözünüzü kapatarak ve bir kolunuzu kullanmayarak bir kaç dakika bekleyin ve bu kardeşlerimizle empati kurun. Beğeni, paylaşım beklemiyoruz. 32 bin 731 nüfusa sahibiz 170 Bin TL tedavi ücreti için kişi başı 5 TL vererek bu kardeşlerimizin hayatını değiştirebilirsiniz. Haydi Türkiye, Haydi Araban 2 insan 2 hayata dokunmak için şimdi iyilik zamanı" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı