Araban Kaymakamı, yatağa mahkum olan hastalara umut oldu
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Araban Kaymakamı, yatağa mahkum olan hastalara umut oldu

Araban Kaymakamı, yatağa mahkum olan hastalara umut oldu Gaziantep'in Araban ilçesinde rahatsızlıkları nedeniyle yatağa mahkum yaşayan hastalar, korona virüs önlemleri ile tamaman hayattan soyutlandı.

Araban Kaymakamı, yatağa mahkum olan hastalara umut oldu
18.05.2020 19:08 | Son Güncelleme: 18.05.2020 19:08

Araban Kaymakamı, yatağa mahkum olan hastalara umut oldu

GAZİANTEP - Gaziantep'in Araban ilçesinde rahatsızlıkları nedeniyle yatağa mahkum yaşayan hastalar, korona virüs önlemleri ile tamaman hayattan soyutlandı. Yatalak engelli ve hastaların umudu ise kaymakam oldu.

Gaziantep'in Araban ilçesinde engelleri ve rahatsızlıkları nedeniyle yatağa mahkum yaşayan 30 kişi, korona virüs ile mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalarla tamamen hayattan soyutlandı. Virüs bulaşma riski nedeniyle kimsenin ziyaretine bile gitmediği hastalara ilçe Kaymakamı Abdulhamit Mutlu umut oldu.

Kaymakamlık tarafından hazırlanan "Bizim için değerlisiniz" projesi kapsamında 30 engelli için hasta yatağı alınarak teslim edildi. Yeni yataklarına yerleşen hastaları Kaymakam Mutlu ziyaret ederek, ihtiyaçlarını sordu. Mutlu, gerekli hijyen ve sosyal mesafe kurallarına riayet ederek gerçekleştirdiği programda hastaları tek tek ziyaret ederek, hal, hatır ve isteklerini sordu. Kaymakam Mutlu, bir süre sohbet ettiği yatalak hastaların hem tedavi sürecinde hem de evde bunalanların dışarı çıkmak istediği anlarda da gerekli imkanların seferber edileceğini söyleyerek, hastalara umut oldu.

Kaynak: İHA

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