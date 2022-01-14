Araban Kaymakamı Sevgili, öğrencilere kitap hediye etti

Araban Kaymakamı Ömer Sevgili, ziyaret ettiği Atatürk Ortaokulunda öğrencilere kitap hediye etti.

Sevgili, beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kadir Gökhan Bakan ve İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Ömer Ayabak ile Atatürk Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Burada öğrencilerle sohbet eden Sevgili, onlara Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen yardımcı kaynak kitaplar hediye etti.

AA / Mahmut Bazlama - Son Dakika Haberleri

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