Araban Kaymakamı Sevgili'den kardan zarar gören vatandaşlara ziyaret

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Araban Kaymakamı Ömer Sevgili, kar yağışında zarar gören esnaf ve besicileri ziyaret etti.

Sevgili, aralıklarla etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle ilçe merkezinde çatısı çökerek zarar gören iş yerlerinin sahipleri ile Elif Mahallesi'ndeki ahırların çökmesi sonucu 4 büyükbaş havyanın telef olan besicilere ziyarette bulundu.

Zarar gören vatandaşlarla görüşen Sevgili, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Sevgili'ye İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kadir Gökhan Bakan, İlçe Emniyet Amiri Komiser Mahmut Şakir Yılmaz ve Tarım ve Orman İlçe Müdürü Kerim Yavuz eşlik etti.