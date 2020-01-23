Araban Kaymakamı Mutlu ve Belediye Başkanı Doğru'dan Suriyeli yetimlere ziyaret

23.01.2020 12:26 | Son Güncelleme: 23.01.2020 12:32

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu ve Belediye Başkanı Hasan Doğru, Suriyeli yetim çocukları evinde ziyaret etti.

Mutlu ve Doğan, ilçenin Fevzi Çakmak ve Yeşilova mahallelerinde yaşayan Suriyeli yetim çocukları evlerinde ziyaret etti, onlarla bir süre sohbet etti ve sorunlarını dinledi.

Mutlu, çocukların bazı temel ihtiyaçlarının olduğunu ve bunun kaymakamlık tarafından karşılanacağını söyledi.

Kaynak: AA