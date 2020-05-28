Araban Kaymakamı Mutlu vatandaşlara maske dağıttı
Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske dağıttı.
28.05.2020 10:41 | Son Güncelleme: 28.05.2020 11:02
Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske dağıttı.
Mutlu, ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda vatandaşlara "maske takın" uyarısında bulunarak maske verdi.
Kaymakam Mutlu, emniyet ve zabıta ekiplerinin de katıldığı etkinlikte, maske takmayanlara cezai işlem uygulanacağı uyarısı da yaptı.
Kaynak: AA