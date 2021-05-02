Araban Kaymakamı Mutlu, küçük Besime İkra'nın doğum günü isteğini yerine getirdi
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Araban Kaymakamı Mutlu, küçük Besime İkra'nın doğum günü isteğini yerine getirdi

Araban Kaymakamı Mutlu, küçük Besime İkra'nın doğum günü isteğini yerine getirdi
Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama - Haberler | Güncel

Gaziantep'in Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, sosyal medya hesabına mesaj atarak doğum gününün kutlanmasını isteyen kız çocuğunun doğum gününü kutladı.

Gaziantep'in Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, sosyal medya hesabına mesaj atarak doğum gününün kutlanmasını isteyen kız çocuğunun doğum gününü kutladı.

Yeşilova Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 5 yaşındaki Besime İkra Öztürk, Kaymakam Mutlu'nun sosyal medya hesabına "Kaymakam abi bugün benim doğum günüm, gelir misiniz?" mesajı yolladı.

Mesajı cevapsız bırakmayan Mutlu, kısıtlama dolayısıyla evinden çıkamayan Öztürk'ün yaşadığı eve giderek doğum gününü kutladı, hediye verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama

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