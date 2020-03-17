Araban Kaymakamı Mutlu, koronavirüs hakkında vatandaşı bilgilendirdi Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, ilçe halkını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında bilgilendirdi.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, ilçe halkını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında bilgilendirdi.

Mutlu, kaymakamlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, halkın sakin olması gerektiğini belirtti.

Vatandaşların toplu alanlarda durmaması gerektiğini ifade eden Mutlu, mesajında şunlara yer verdi:

"Panik yapacak bir durum yok ama kendi sağlığımız için tedbirli olmamız şart. Koronavirüs ile ilgili tüm bilgilendirmeler kaymakamlık sosyal medya hesabımızdan yapılacaktır. Sizler de istek, talep ve sorunlarınızı kaymakamlığa gelerek yüz yüze iletmek yerine bizlere buradan mesajla iletebilirsiniz."

Kaynak: AA