Araban Kaymakamı Mutlu, karantinada olduğunu belirtti
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Araban Kaymakamı Mutlu, karantinada olduğunu belirtti

16.03.2021 20:25 | Son Güncelleme: 16.03.2021 20:45
Araban Kaymakamı Mutlu, karantinada olduğunu belirtti

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, 10 gün boyunca karantinada olacağını kaydetti.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, 10 gün boyunca karantinada olacağını kaydetti.

Mutlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada eşinin test sonucunun pozitif çıkması sonucunda kendisinin de 10 gün boyunca karantinada olacağını belirterek, şunları aktardı:

"Bu süreç içerisinde 1.5 yıllık görev sürecimizin değerlendirmesini yapmaya çalışacağım. Sizlerin Yetim Gülerse Dünya Güler projemiz başta olmak üzere tüm projelerimiz ve faaliyetlerimizle ilgili düşünce, eleştiri ve fikirlerini bizimle paylaşmasını istirham ediyorum. Projelerle ve faaliyetlerle ilgili düşüncelerinizi yorumla yazabilirsiniz. Şahsınızla ilgili özel durum ve talepleri mesajla paylaşmanız mahremiyetiniz açısından daha güzel olacaktır. Tüm mesajları ve yorumları tek tek okuyarak dönüş yapacağım inşallah."

Kaymakam Mutlu salgınla ilgili tüm tedbirlere sıkı sıkı uyulması ricasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama

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