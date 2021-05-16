Araban Kaymakamı Mutlu ilçedeki çocukları bayramda mutlu etti

Gaziantep'in Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, ilçedeki çocuklara bayram hediyesi vererek, mutlu etti.

Gaziantep'in Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, ilçedeki çocuklara bayram hediyesi vererek, mutlu etti.

Kaymakam Mutlu, birçok kurum ve kuruluşun destekleriyle ilçede bayram etkinlikleri düzenledi.

Bayramın ikinci gününde kaymakamlığın bahçesinde düzenlediği organizasyon ilçe merkezindeki çocuklarla bir araya gelen Mutlu, gelen çocukların bayramını kutladı, çeşitli hediyeler verdi.

Bayramın son gününde Mutlu, makam, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait araçları süsleyerek, ilçedeki sokak ve mahalleleri gezdi.

Buluştukları çocukların bayramını kutlayarak çeşitli hediyeler dağıtan Mutlu, ilçedeki yaklaşık 2 bin 500 çocuğun bayram mutluluğuna eşlik etti.

Mutlu, etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklarla güzel anları yaşadıklarını belirterek, "İnşallah çocukların masumiyeti, saflığı biz büyüklere örnek olsun. Gönlümüzün masum çiçeklerini çok seviyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama