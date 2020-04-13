Araban Kaymakamı Mutlu, ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıttı Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıtımına katıldı.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıtımına katıldı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Şehit Sait Demirel Aşevinden ilçe merkezindeki yemek yapamayan hasta, yalnız yaşayan ve kimsesiz yaşlılardan oluşan 120 ihtiyaç sahibi aileye her gün üç çeşit sıcak yemek ve ekmek yardımı yapılıyor.

Mutlu, ailelere yemek götüren Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Vakıf Müdürü Orhan Behcet, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Murat Tilki ve aşevi personelleriyle ziyaret ettiği ailelere sıcak yemek ve ekmeklerini ulaştırdı.

Kaymakam Mutlu, ailelere yemeklerden memnun olup olmadıklarını ve hangi yemekleri istediklerini de sordu, ardından Vakıf Müdürü Orhan Behcet'e, aşevinde bundan böyle ihtiyaç sahiplerimizin taleplerine göre sıcak yemek yapılması talimatını verdi.

Abdulhamit Mutlu ve beraberindekiler, 120 ihtiyaç sahibi aileye sıcak yemek ile birlikte meyve, sebze ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dezenfektan da dağıttı.

Kaynak: AA