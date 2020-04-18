Araban Kaymakamı Mutlu'dan yetimler için yardım çağrısı Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, ilçedeki 215 yetim için yardım çağrısında bulundu.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, ilçedeki 215 yetim için yardım çağrısında bulundu.

Mutlu, yaptığı yazılı açıklamada, rahmet ve merhamet ayı olan ramazan ayının yaklaştığını belirterek, "Yetim Gülerse Dünya Güler" projesi kapsamında yetim ve öksüzlerin ihtiyaçları için destek beklediklerini kaydetti.

İlçede 215 yetim çocuk bulunduğunu hatırlatan Mutlu, şunları aktardı:

"Kalbinin yumuşamasını ve hacetinin görülmesini sever misin? Yetime merhamet et, onun başını okşa ve ona yediğinden yedir. Kalbin yumuşar ve hacetine erişirsin. Bir yetimi himaye eden kimseyle ben, iki parmak gibi cennette şöyle yan yana bulunacağız.' hadislerinden yetimlerin önemi anlatılmaktadır. Bu müjdelere ulaşabilmeniz niyetiyle yardımlarınızı bekliyoruz."

Kaynak: AA