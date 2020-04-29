Araban Kaymakamı Mutlu'dan seyahat izin belgesi açıklaması
Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, seyahat izin belgesi başvurularının bugünden itibaren e-devlet ve Alo 199 hattı üzerinden verileceğini duyurdu.
29.04.2020 14:06 | Son Güncelleme: 29.04.2020 14:06
Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, seyahat izin belgesi başvurularının bugünden itibaren e-devlet ve Alo 199 hattı üzerinden verileceğini duyurdu.
Mutlu, yaptığı yazılı açıklamada, 29 Nisan 2020 Çarşamba günü itibarıyla seyahat izin belgelerinin e-devlet ve Alo 199 hattı üzerinden verileceğini belirtti.
Mutlu, Kaymakamlıktan seyahat izin belgesi başvurusu alınmayacağını ifade etti.
Kaynak: AA