Araban Kaymakamı Mutlu'dan Kovid-19 uyarısı
Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
02.07.2020 09:59 | Son Güncelleme: 02.07.2020 10:36
Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
Mutlu, yaptığı açıklamada, vatandaşların kendi sağlıkları ve sevdiklerinin sağlığı için Kovid-19 karşı çok daha dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini belirtti.
Mutlu, maske takılması, sosyal mesafeye ve temizliğe dikkat edilmesi gerektiği vurgusu yaptı.
Kaynak: AA