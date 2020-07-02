Araban Kaymakamı Mutlu'dan Kovid-19 uyarısı Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Mutlu, yaptığı açıklamada, vatandaşların kendi sağlıkları ve sevdiklerinin sağlığı için Kovid-19 karşı çok daha dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini belirtti.

Mutlu, maske takılması, sosyal mesafeye ve temizliğe dikkat edilmesi gerektiği vurgusu yaptı.

Kaynak: AA