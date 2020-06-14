Araban Kaymakamı Mutlu'dan jandarmaya ziyaret
Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, ilçedeki jandarma ekiplerini ziyaret etti.
14.06.2020 17:29 | Son Güncelleme: 14.06.2020 18:26
Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, ilçedeki jandarma ekiplerini ziyaret etti.
Mutlu, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 181. yıl dönümü nedeniyle İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.
Kaymakam Mutlu ve beraberindekiler, Araban Jandarma Komutanı Teğmen Kadir Gökhan Bakan'ı makamında ziyaret ederek, kuruluş yıl dönümlerini kutladı.
Kaynak: AA