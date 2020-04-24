Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu mani söyledi
Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, iftar vaktinde mani söyleyerek geleneği canlandırdı.
24.04.2020 22:14 | Son Güncelleme: 24.04.2020 22:14
Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, iftar vaktinde mani söyleyerek geleneği canlandırdı.
Mutlu, ilçenin sembolü olan tarihi Raban Kale-i Zerrin Kalesi'nde, iftar vaktinde davullar eşliğinde mani okudu.
Kaymakam Mutlu, eskiden sahur ve iftar vakitlerinde ilçede davulların çaldığını anımsatarak, adetleri canlandırmak istediklerini söyledi.
Halkın eski adetlere özlem duyduğunu ifade eden Mutlu, sahur ve iftar vakitlerinde davullar eşliğinde maniler okunacağını bildirdi.
Kaynak: AA