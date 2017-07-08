Araban ilçesinde yetiştirilen "Araban Karpuzu" tezgahlardaki yerini aldı.



Araban Ovası'nın verimli topraklarında organik olarak yetiştirilen ve vatandaşların "Araban Baklavası" olarak adlandırdığı karpuzun kilogramı 55-60 kuruştan satılıyor.



İlçe merkezinde market işletmeciliği yapan Yunus Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Araban karpuzlarının tezgahları süslemeye başladığını söyledi.



Vatandaşların, lezzetiyle diğer karpuzlardan farklı olan Araban karpuzuna yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Yıldız, "Günlük olarak en az 2-3 kez tezgahım boşalıyor. Yerine yenilerini diziyorum." dedi.