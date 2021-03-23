Araban'ın yüksek kesimlerinde yoğun sis etkili oldu
23.03.2021 21:07 | Son Güncelleme: 23.03.2021 21:12
Gaziantep'in Araban ilçesinin yüksek kesimlerindeki yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.
Gaziantep'in Araban ilçesinin yüksek kesimlerindeki yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.
İlçe kırsalındaki yüksek kesimlerde yağış ile etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 8-10 metreye kadar düştü.
Araban-Gaziantep kara yolunun Karadağ Geçidi ve Araban-Adıyaman kara yolunun Ergen Geçidi'nde etkili olan yoğun sis nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama