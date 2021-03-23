Araban'ın yüksek kesimlerinde yoğun sis etkili oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Araban'ın yüksek kesimlerinde yoğun sis etkili oldu

23.03.2021 21:07 | Son Güncelleme: 23.03.2021 21:12
Araban'ın yüksek kesimlerinde yoğun sis etkili oldu

Gaziantep'in Araban ilçesinin yüksek kesimlerindeki yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

Gaziantep'in Araban ilçesinin yüksek kesimlerindeki yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe kırsalındaki yüksek kesimlerde yağış ile etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 8-10 metreye kadar düştü.

Araban-Gaziantep kara yolunun Karadağ Geçidi ve Araban-Adıyaman kara yolunun Ergen Geçidi'nde etkili olan yoğun sis nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Pervin Buldan Vladimir Putin Mustafa Destici
Magazin Jason Statham Birkan Sokullu İbrahim Tatlıses Aras Bulut İynemli
Spor Caner Erkin Ersun Yanal Fatih Terim Aykut Kocaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kar Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Araban'ın yüksek kesimlerinde yoğun sis etkili oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 21:14:03. #1.14#
title