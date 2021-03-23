Araban'ın yüksek kesimlerinde yoğun sis etkili oldu

Gaziantep'in Araban ilçesinin yüksek kesimlerindeki yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe kırsalındaki yüksek kesimlerde yağış ile etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 8-10 metreye kadar düştü.

Araban-Gaziantep kara yolunun Karadağ Geçidi ve Araban-Adıyaman kara yolunun Ergen Geçidi'nde etkili olan yoğun sis nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama