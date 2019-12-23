Araban ilçesinde yoğun sis

23.12.2019 14:02 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:20

Gaziantep'in Araban ilçesinde dün akşam geç saatlerde başlayan ve bu sabah da etkisini sürdüren yoğun sis, ilçe merkezi ve kırsalında hayatı olumsuz etkiledi.

Araban Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mustafa Karademir gazetecilere yaptığı açıklamada, Araban istikametinden Gaziantep'e giderken Karadağ geçidinde ve Araban istikametinden Adıyaman'a giderken Ergen geçidinde görüş mesafesinin 15 metreye kadar düştüğünü belirterek, sürücülerin bu mevkilerde dikkatli araç kullanmalarını istedi.

Kaynak: AA