Araban ilçesinde baraj beklentisi

20.08.2019 12:04

Gaziantep'in Araban ilçesi Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, sulu tarıma geçebilmek için Çat Boğazı Barajı'nın tamamlanmasını istediklerini belirtti.

Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın girişimlerde bulunmasının ardından gündeme gelen Çat Boğazı Barajı Projesi'nin 20 Nisan 2017 tarihinde DSİ Genel Müdürlüğünde gerçekleşen programla sözleşmesinin imzalandığını hatırlattı.

Çat Boğazı mevkisine yapılması planlanan proje çalışmalarının devam etiğini ifade eden Altun, şöyle konuştu:

"Çat Boğazı Barajı tamamlandığında Araban Ovası'nda kuru tarım yapılan 137 bin 280 dönüm arazi suya kavuşacak. Sulu tarıma geçebilmemiz için inşaat çalışmalarının tamamlanmasını bekliyoruz. Geçim kaynağının yüzde 100'ü tarıma dayalı olan Araban ilçesinin kalkınması için Çat Boğazı Barajı projenin bir an önce hayata geçirilmesi gerek."

Kaynak: AA