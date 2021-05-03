Araban ilçesinde 490 vatandaşın evine her gün sıcak yemek ulaştırılıyor

Gaziantep'in Araban ilçesinde her gün 490 ihtiyaç sahibine sıcak yemek veriliyor.

Gaziantep'in Araban ilçesinde her gün 490 ihtiyaç sahibine sıcak yemek veriliyor.

Araban Kaymakamlığı bünyesinde hizmet veren ve günde 4 çeşit yemeğin hazırlandığı Şehit Demirel Aşevi ile ilçedeki ihtiyaç ve yardım sahibi 490 vatandaşın evlerine her gün sıcak yemek ulaştırılıyor.

Kaymakam Abdulhamit Mutlu, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "Tam kapanma sürecinde de ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama