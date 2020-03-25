Araban'dan belediye başkanlarına sarımsak ikramı Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, kentteki belediye başkanlarına sarımsak hediye etti.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, kentteki belediye başkanlarına sarımsak hediye etti.

Doğru, gazetecilere yaptığı açıklamada, sarımsağın bağışıklığı artıran bir özelliğe sahip olduğunu söyledi.

Bu nedenle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yeni yöntemler geliştirildiğini ifade eden Doğru, şunları kaydetti:

"Bu yüzden Araban Ovası'nda yetişen ve ünü ülke sınırlarını aşan meşhur Araban Sarımsağından her biri 5'er kilogram olmak üzere 8 koli ürünü kentimizdeki belediye başkanlarımıza gönderdik. Böylelikle ürünümüze dikkat çekerek belediye başkanlarımızın virüse karşı daha dirençli olmasına katkı sağlamak istedik."

Kaynak: AA