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Araban'da zabıta ekipleri marketlerde denetim yaptı

AA - Mahmut Bazlama - Güncel
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Araban'da zabıta ekipleri marketlerde denetim yaptı

Gaziantep'in Araban ilçesinde, zabıta ekipleri marketlerde denetim yaptı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde, zabıta ekipleri marketlerde denetim yaptı.

Denetimlerde, stokçuluk, raf-kasa fiyatları ve son kullanım tarihi geçmiş ve tüketiciler için zararlı olabilecek ürünlere dikkat edilerek mağaza yöneticileri uyarıldı.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, zabıta müdürlüğü ekiplerinin ilçede faaliyet gösteren zincir marketlerde denetim yaptığını belirterek, "Haksız kazanca, fırsatçılığa, stokçuluğa, etiket oyunlarına karşı milletimizin yanındayız." dedi.

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AA / Mahmut Bazlama - Güncel

Gaziantep, Zabıta, Güncel, Haberler

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