Araban'da zabıta ekipleri fırınlarda denetim yaptı - Haberler
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Araban'da zabıta ekipleri fırınlarda denetim yaptı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Araban'da zabıta ekipleri fırınlarda denetim yaptı

Araban Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki fırınları gezerek, gramaj ve hijyen incelemesi yaptı.

Araban Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki fırınları gezerek, gramaj ve hijyen incelemesi yaptı.

Hijyen ve gramaj kurallarının titizlikle takip eden Araban Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pide ve francala fırınlarında incelemelere devam ediyor. İncelemelere katılan Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, yaptığı açıklamada, " Zabıta Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen kontrolleri periyodik olarak sürdürüyoruz. Temel gıda maddelerinin başında gelen pide ve francala fırınlarında ekiplerimizce tespit edilen eksiklerin giderilmesi noktasında takipçi olacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Araban'da zabıta ekipleri fırınlarda denetim yaptı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Yerel, Haberler

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