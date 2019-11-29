Araban'da yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi
Gaziantep'in Araban ilçesinde etkili olan sis günlük hayatı olumsuz etkiledi.
Gaziantep'in Araban ilçesinde etkili olan sis günlük hayatı olumsuz etkiledi.
Gece geç saatlerinden itibaren yoğun
sisin etkili olduğu ilçe merkezi ve kırsalında, görüş mesafesi yer yer 10-15
metreye kadar düştü.
Sabah saatlerinde trafiğe çıkan araçlar, sis lambalarını yakarak güçlükle ilerleyebildi.
Gaziantep-Adıyaman kara yolu Karadağ geçidi ve Araban-Besni
kara yolunun Ergen geçidinde de sis nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanabildi.