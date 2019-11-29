Araban'da yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi
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Araban'da yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi

Gaziantep'in Araban ilçesinde etkili olan sis günlük hayatı olumsuz etkiledi.

29.11.2019 11:40 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:12
Araban'da yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi

'in ilçesinde etkili olan sis günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Gece geç saatlerinden itibaren yoğun

sisin etkili olduğu ilçe merkezi ve kırsalında, görüş mesafesi yer yer 10-15

metreye kadar düştü.

Sabah saatlerinde trafiğe çıkan araçlar, sis lambalarını yakarak güçlükle ilerleyebildi.


Gaziantep-Adıyaman kara yolu Karadağ geçidi ve Araban-Besni

kara yolunun Ergen geçidinde de sis nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanabildi.

Kaynak: AA
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