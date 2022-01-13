GAZİANTEP - Araban'da yoğun sis etkili oluyor

ADIYAMAN (AA) - Araban ilçesinde yoğun sis, görüş mesafesini yer yer 5 metreye kadar düşürdü.

Gece başlayan sis, sabahın ilk ışıklarıyla etkisini artırdı. Görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü kentte, sürücüler ilerlemekte zorlandı.

Polis ekipleri de ilçenin işlek noktalarında denetimlerini artırarak, sürücülere hız yapmamaları ve dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Özellikle Gaziantep- Adıyaman karayolunun geçtiği Karadağ geçidi ve Araban-Adıyaman ve Besni karayolunun geçtiği Ergen geçidinde de etkili olan yoğun sis nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanabildi.