GAZİANTEP - Araban'da yoğun sis etkili oluyor - Haberler
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GAZİANTEP - Araban'da yoğun sis etkili oluyor

AA / Mahmut Bazlama - Haberler | Güncel

Araban ilçesinde yoğun sis, görüş mesafesini yer yer 5 metreye kadar düşürdü.

ADIYAMAN (AA) - Araban ilçesinde yoğun sis, görüş mesafesini yer yer 5 metreye kadar düşürdü.

Gece başlayan sis, sabahın ilk ışıklarıyla etkisini artırdı. Görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü kentte, sürücüler ilerlemekte zorlandı.

Polis ekipleri de ilçenin işlek noktalarında denetimlerini artırarak, sürücülere hız yapmamaları ve dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Özellikle Gaziantep- Adıyaman karayolunun geçtiği Karadağ geçidi ve Araban-Adıyaman ve Besni karayolunun geçtiği Ergen geçidinde de etkili olan yoğun sis nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanabildi.

GAZİANTEP - Araban'da yoğun sis etkili oluyor

GAZİANTEP - Araban'da yoğun sis etkili oluyor

GAZİANTEP - Araban'da yoğun sis etkili oluyor

AA / Mahmut Bazlama - Son Dakika Haberleri

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