Araban'da Yoğun Sis

Gaziantep'in Araban ilçesinde etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

Araban ilçesi merkezi ve kırsalında önceki gün başlayan ve gün boyu etkili olan sağanak yağışın ardından gece geç saatlerde başlayan sis hayatı olumsuz etkiledi. ilçede, görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Özellikle Araban-Gaziantep kara yolunun geçtiği Karadağ geçidi, Araban-Adıyaman kara yolunun geçtiği Çat Boğazı mevki ve Ergen geçidinde de etkili olan yoğun sis, şoförleri de etkiledi. Sis nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanabildi.

Gece geç saatlerde başlayan ve sabahın erken saatlerine kadar ilçe genelinde etkili olan yoğun sis nedeniyle ilçe kırsalından ilçe merkezine gelmek için trafiğe çıkan araçlar güçlükle ilerleyebildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA