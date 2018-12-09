Araban'da Yoğun Sis

Araban ilçesinde, sabahın erken saatlerinde etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

Araban merkezde ve ilçe kırsalında sabahın erken saatlerinden itibaren sis etkili oluyor. Sis nedeniyle ilçe merkezinde adeta göz gözü görmedi, trafik durma noktasına geldi. Karadağ geçidini kullanarak Gaziantep-Adıyaman, Araban-Gaziantep arasında seyahat eden araçların sürücüleri yoğun sis nedeniyle zor anlar yaşıyor. Karadağ ve Ergen geçidinde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Bölge genelinde yoğun sis ve pus nedeniyle trafik oldukça yavaş seyredebildi. - GAZİANTEP