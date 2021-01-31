Araban'da yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 5 köy yolu açıldı

Araban ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 5 köyün yolu, yeniden hizmete açıldı.

Araban ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 5 köyün yolu, yeniden hizmete açıldı.

Dün gece saatlerinden itibaren etkili olmayan kar nedeniyle, Emirhaydar, Beydilli, Sarıkaya, Yaylacık ile Gökçepayam köylerinin yolları kapandı. İhbar üzerine giden belediye ekipleri, çalışmaların ardından köylere ulaşımın yeniden sağlanabilir hale getirilmesini sağladı.

Emirhaydar Mahalle Muhtarı Seydi Vakkas Kaya, gazetecilere, yoğun kar nedeniyle 5 köye ulaşım sağlanamadığını ifade etti.

Belediye ekiplerinin müdahalesiyle yolların açıldığını belirten Kaya, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama